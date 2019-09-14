В аэропорту Симферополя заминировали самолет

Крымские правоохранители проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании самолета, который следовал по маршруту Симферополь – Казань и благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

«Борт сел. Проведена проверка, пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолет. Ничего не обнаружено. Заведомо ложное сообщение», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

«По факту ложного сообщения будет организована проверка», – добавил он.

В пресс-службе международного аэропорта Симферополь сообщили, что рейс Казань–Симферополь приземлился штатно. Пассажиры самолета находятся в терминале аэропорта и ожидают выдачи багажа.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 5689

Источник: Портал Информер