В аэропорту Симферополя заминировали самолет

14 сентября 2019     20
В аэропорту Симферополя заминировали самолет

Крымские правоохранители проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании самолета, который следовал по маршруту Симферополь – Казань и благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

«Борт сел. Проведена проверка, пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолет. Ничего не обнаружено. Заведомо ложное сообщение», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

«По факту ложного сообщения будет организована проверка», – добавил он.

В пресс-службе международного аэропорта Симферополь сообщили, что рейс Казань–Симферополь приземлился штатно. Пассажиры самолета находятся в терминале аэропорта и ожидают выдачи багажа.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 5689

Источник: Портал Информер

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