В аэропорту Симферополя открываются новые направления

Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые рейсы из десяти городов в Крым.

Полеты в аэропорт Симферополь будут осуществляться с июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

«С первых чисел июня полеты в аэропорт Симферополь начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы», – сообщили в аэропорту.

Все рейсы будут осуществляться на лайнерах Boeing 737. Перелеты из Архангельска (с 1 июня) и Мурманска (с 3 июня) будут осуществляться четыре раза в неделю.

С 6 июня начнутся рейсы из Сыктывкара (каждый понедельник и субботу). С 4 июня – стартуют рейсы из Нижнего Новгорода и Нижнекамска (по четвергам), с 5 июня – из Чебоксар и Уфы (по пятницам), с 7 июня – из Белгорода (по воскресеньям).В аэропорту отметили, что по сравнению с прошлым годом общее количество рейсов по всем направлениям значительно вырастет. В Мурманск за сезон они увеличится с 58 до 85, в Архангельск – с 62 до 84. Прямые перелеты по направлениям будут осуществляться до октября 2020 года.







Пятница, 31 января 2020 г. 574

Источник: Портал Информер