В Балаклаве будет создан подводный музей

Севастопольский госуниверситет и Михайловская батарея совместными усилиями создадут региональный депозитарий морских археологических находок с возможностью фондового хранения под водой.
Депозитарий будет расположен на южной экспозиционной площадке военно-исторического музея – в Балаклавском подземном музейном комплексе.
«Система подводных сооружений в Балаклаве обладает уникальными условиями для сохранности объектов. Это закрытая акватория с минимальным подводным течением и приглушенным светом», – сказал ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.
Это позволит организовать уникальный депозитарий, который станет первым в России и может претендовать на мировое значение.
Более 40 предметов, поднятых со дна моря, уже находятся на хранении в музее.
Понедельник, 23 сентября 2019 г. 55
Источник: Портал Информер
|
Презентовали новую версию родстера «Крым»
Второй прототип автомобиля для быстрой езды презентовали в Калужской области, пишет ИА Крыминформ. “Крым” – это проект Дмитрия Онищенко, профессора …
|
В Севастополе вспоминают события Первой обороны города
Как звучит история Первой обороны Севастополя в исполнении современных мультиинструменталистов? Тревожная, тоскливая и даже наводящая страх мелодия. Таким музыканты Сергей …
|
Кафельников: у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно
17:38 Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000-го года по теннису Евгений Кафельников, который также является болельщиком московского «Спартака», написал …
|
халк в Лондоне
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …
|
На экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту создания и координации массовых беспорядков …