В Балаклаве будет создан подводный музей

Севастопольский госуниверситет и Михайловская батарея совместными усилиями создадут региональный депозитарий морских археологических находок с возможностью фондового хранения под водой.

Депозитарий будет расположен на южной экспозиционной площадке военно-исторического музея – в Балаклавском подземном музейном комплексе.

«Система подводных сооружений в Балаклаве обладает уникальными условиями для сохранности объектов. Это закрытая акватория с минимальным подводным течением и приглушенным светом», – сказал ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.

Это позволит организовать уникальный депозитарий, который станет первым в России и может претендовать на мировое значение.

Более 40 предметов, поднятых со дна моря, уже находятся на хранении в музее.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер