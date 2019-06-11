В Балаклаве обсудили строительство второй очереди КОС «Южные»

В Балаклаве прошла встреча представителей ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с жителями, представителями муниципалитета, депутатами и общественниками, посвященное обсуждению проекта второй очереди КОС «Южные».

На этой неделе в небе над Севастополем прогремят два фейерверка Пиротехнические концерты ждут горожан и гостей в День России, 12 июня, и в день города, 14-го. В среду фейерверком завершится …



Посольство Украины осудило решение World Travel Awards наградить отель в Ялте По информации сайта World Travel Awards, отель «Mriya Resort & Spa» получил сразу три награды международной премии: ведущий европейский семейный …



Российская учительница заставила первоклашек писать грубое слово на доске В Екатеринбурге учительница лицея имени Дягилева заставила первоклассников по очереди писать на доске слово «жопа», чтобы вычислить почерк написавшего это …



СМИ сообщили о диссоциативном расстройстве личности у Анны Плетневой Диссоциативное расстройство личности диагностировали у солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой. Об этом пишет журнал «StarHit». 8 июня Анна Плетнева и …

