В Балаклаве обсудили строительство второй очереди КОС «Южные»

В Балаклаве прошла встреча представителей ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с жителями, представителями муниципалитета, депутатами и общественниками, посвященное обсуждению проекта второй очереди КОС «Южные».
Источник: Портал Информер
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