В Бахчисарае осужден член ОПГ

13 декабря 2019     15
В Бахчисарае осужден член ОПГ

Бахчисарайский районный суд приговорил жителя Бахчисарайского района к восьми годам заключения в колонии строгого режима за ряд преступлений, который он совершил в составе организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

«Материалами уголовного дела установлено, что с июля 2016 года 26-летний житель Бахчисарайского района являлся членом организованной преступной группы. Банда состояла из нескольких жителей Бахчисарайского района и просуществовала с начала 2014 года до момента пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2018 года», – говорится в сообщении.

Участники ОПГ на территории Крыма и Севастополя совершили ряд преступлений, среди которых вымогательство, похищение человека, мошенничество, незаконное приобретение и сбыт оружия.

Осужденный вымогал у потерпевших денежные средства в особо крупных размерах под угрозой применения насилия из корыстных побуждений. Он также приобрел пистолет, который незаконно хранил при себе.

«Также по указанию руководителя указанной группы, мужчина применил самоуправство с применением насилия к одному из жителей Бахчисарайского района, выразившееся в препятствовании потерпевшему осуществлять законную предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг по доступу к компьютерной сети интернет в интересах общества с ограниченной ответственностью.

Данная организация являлась конкурирующим предприятием, в деятельности которого заинтересованным лицом был руководитель этой преступной организации», – сообщили в суде.

Во время досудебного следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме и способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников банды.

Суд признал его виновным по ряду статей (вымогательство, совершение преступлений в составе ОПГ, самоуправство и незаконное приобретение оружия) и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 312

Источник: Портал Информер

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