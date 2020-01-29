В Бахчисарае соратника Жириновского осудили за мошенничество

29 января 2020     14
В Бахчисарае соратника Жириновского осудили за мошенничество

Депутат Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков осужден за покушение на мошенничество с недвижимостью. Об этом Крыминформу сообщил источник в суде.

«Бахчисарайский районный суд признал Позднякова виновным по статье о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы», – сообщил собеседник агентства.

Следователи выяснили, что в 2004 году знакомый предложил Позднякову пожить в доме своего друга, который уехал в Москву. Депутат жил в доме бесплатно, оплачивая только счета за коммунальные услуги. В 2012 году владелец дома попросил Позднякова освободить дом, но получил отказ. В ответ на это владелец подал на депутата в суд.Пока шли разбирательства, Поздняков решил завладеть земельным участком, на котором был построен дом. Участок находился в муниципальной собственности Бахчисарайского района. Поздняков подал в МФЦ пакет документов для оформления собственности на участок, среди них было решение сессии горсовета Бахчисарая о передаче земли в частную собственность. Позже эксперты признали этот документ поддельным.

Справка:

Андрей Поздняков был избран в сентябре 2019 года в городской совет Бахчисарая по списку ЛДПР. Входит в состав двух комитетов горсовета: по вопросам депутатской деятельности, этики, обеспечения законности, правопорядка охране прав, свобод и законных интересов граждан, образования, культуры, межнациональных отношений и делам молодежи, а также по вопросам управления приватизации и аренде коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.



Среда, 29 января 2020 г. 230

Источник: Портал Информер

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