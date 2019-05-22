В Беларуси сняли ограничения на экспорт нефтепродуктов

Ограничение экспорта белорусских нефтепродуктов, введенные ранее из-за поступления некачественной российской нефти, больше не действует, сообщил глава белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, пишет БелТА.

По его словам, запрет на экспорт полностью сняли, осталось только обязательства по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме. Как заявил Рыбаков, сейчас внутренний рынок Беларуси полностью обеспечен качественным топливом, информирует Радіо Свобода.

О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания «Белнефтехим» заявила 19 апреля. Были прекращены поставки нефти, ее транзит и поставки нефтепродуктов в Украину и страны Центральной Европы.

Министерство энергетики России признало, что нефть была загрязнена дихлорэтаном. Общий объем «грязной» нефти составлял до 5 млн тонн.

Российская компания «Транснефть» заявила, что загрязнение стало результатом умышленных действий. Российские следователи возбудили уголовное дело, задержали четырех человек, это руководители компаний, которые, как утверждается, сливали загрязненный топливо в трубопровод на одном из узлов в Самарской области России.

В начале мая поставки нефти в Беларусь возобновилось, однако о возобновлении транзита тогда не объявляли.

Источник: Крым.Реалии