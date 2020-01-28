В Белоруссии задержаны все директора сахарных заводов

В Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов республики. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на анонимные источники.

В конце прошлой недели белорусские правоохранители задержали по данному делу 11 человек.

По информации неназванных источников, расследование проводит Комитет государственной безопасности Белоруссии. При этом в самом ведомстве данную информацию никак не комментируют.По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Кроме того, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

В публикации уточняется, что Криштапович был задержан при вылете на отдых за границу.

«Но самолет Минск—Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что ни одно силовое ведомство до сих пор не прокомментировало исчезновение четырех руководителей сахарных заводов.







Вторник, 28 января 2020 г. 83

Источник: Портал Информер