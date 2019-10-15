В Белоруссии по запросу из Вашингтона задержана гражданка России

15 октября 2019     13
В Белоруссии по запросу из Вашингтона задержана гражданка России

Гражданка России Анна Богачева, которая входит в санкционный список США по делу о вмешательстве Москвы в выборы президента США, задержана в Минске по запросу Вашингтона.

Информация, которая сначала поступила в СМИ от осведомлённых источников, уже официально подтверждена российским МИД.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — говорится в заявлении МИДа России.

Сообщается, что Богачева была задержана в гостинице в Минске 13 октября. В Белоруссии женщина с семьёй (мужем и маленьким ребенком) находилась потому, что направлялась на отдых.

Ситуация очевидно вызывает крайнюю обеспокоенность Москвы. В этом смысле показательна реакция члена комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

«Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом», — заявил Вололацкий.

Напомним, что по дела о вмешательстве в американские выборы, обвинения в мошенничестве и сговоре были ранее предъявлены 3 российским компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.

 



Вторник, 15 октября 2019 г. 1048

Источник: Портал Информер

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