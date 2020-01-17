В ближайшее время россиян ждут интересные явления и изменения в политической жизни

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент обозначил необходимость внесения изменений в Конституцию.

Владимир Владимирович начал издалека, заявив с трибуны, что многие политические объединения ставят вопрос о принятии новой Конституции, при этом подчеркнул: «считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 93-го года, не исчерпан».

После некоторой задержки в зале раздались аплодисменты. Но самые опытные слушатели, которых камеры безошибочно крупным планом выхватывали из зала, сдержанно ждали.

Ждали, когда прозвучит президентское НО, отменяющее или ставящее под сомнение ранее сказанное.

«Но» прозвучало фразой: «Полагаю возможным высказать свою позицию».

Позиция Владимира Владимировича свелась к следующим десяти предложениям о внесении изменений в основной закон государства:

1. Россия может оставаться Россией только как суверенное государство. Нужно внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции РФ на территории России.

2. На конституционном уровне закрепить запрет чиновникам иметь иностранное гражданство.

3. Закрепить требование для кандидатов в президенты — проживание в России в течение 25 лет и отсутствие иностранного гражданства.

4. Слово «подряд» в ограничении двух президентских сроков можно убрать. Путин «не считает этот момент принципиальным, но согласен с этим».

5. Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

6. Закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Госсовета.

7. Доверить Госдуме утверждение премьера. Президент будет не вправе отклонить утвержденную кандидатуру.

8. Назначения руководителей силовых ведомств президент должен проводить после консультаций с Советом Федерации.

9. Роль Конституционного суда РФ надо усилить, наделить правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

10. Предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство.

Президент особо подчеркнул:

«Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституцию. И только по его результатам принимать окончательное решение. Мнение народа должно быть определяющим».

Казалось бы, фраза, определяющая участие граждан в принятии изменений в Конституцию, понятна, и не допускает двойного толкования.

Все были уверены, что президент говорит именно о всенародном голосовании. Но его пресс-секретарь Песков высказал иную версию дальнейшего развития событий.

Цитата ТАСС: «В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования». Причем это будет голосование, не референдум. Потому что речь не идет об основополагающих статьях Конституции. “Но в связи с тем, что это достаточно серьезная реформа, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения и порядок которого будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом».

Валентина Матвиенко заявила:

«Поправки к Конституции России могут быть согласованы Советом Федерации до конца весенней сессии. Давайте попробуем разобраться в этом потоке заявлений и мнений, рассмотрев в качестве примера первое предложение Президента, которое звучит так: «Россия может оставаться Россией только как суверенное государство. Нужно внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции РФ на территории России».

В данном случае президент комментирует часть 4 статьи 15 Конституции, в которой указано:

«Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Эта норма Конституции действительно ставит нас в зависимость от решения международных судов и трибуналов, которые зачастую носят не правовой, а политический подтекст.

Не будем обсуждать полезность изменения этой нормы. Мнения могут быть разные, кто-то вспомнит о не отмененной мере наказания, расстреле, которая не применяется в РФ благодаря международным соглашениям, участником которых является Россия, кому-то поперёк горла окажутся иные прецеденты ЕСПЧ, которые являются составной частью нашей правовой системы.

Просто отметим, это важно для дальнейшего понимания, что процитированная норма – статья 15 Конституции, находится в 1-й главе основного закона.

В соответствии с требованиями статьи 135 Конституции РФ Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.

Если Федеральное Собрание, т.е. Государственная Дума и Совет Федерации не уполномочены, то кто тогда имеет право пересматривать положения Конституции?

Здесь мы сталкиваемся с самым интересным.

Согласно конституционной норме, если предложения о пересмотре глав 1, 2 и 9 будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.

Другими словами, обе палаты Федерального Собрания могут квалифицированным большинством поддержать предложенные изменения и не более того.

На этом пока дело заканчивается, потому что с 1993 года Государственная Дума не приняла закон о Конституционном Собрании. Никто не знает, как и кем оно созывается, из кого и как будет формироваться, каков будет его регламент.

Нельзя сказать, что не было попыток принять Федеральный конституционный закон «О Конституционном Собрании» за четверть века, с момента принятия Конституции, было сделано шесть (!) попыток внести такой законопроект.

— 1997 год. Законопроект № 97018921-2, внесли Депутаты Государственной Думы Г.А.Зюганов, Н.М.Харитонов, Н.И.Рыжков, А.И.Лукьянов, Н.И. Шаклеин, В.А.Калягин, Ю.П.Иванов. Законопроект не рассматривался и был отозван самими инициаторами законопроекта.

— 1998 год. Законопроект № 98052983-2. Внесён депутатом Государственной Думы В.П. Зволинским. Законопроект также не рассматривался и отозван самим депутатом.

В 2000 году было подготовлено сразу два законопроекта:

— Законопроект № 90056938-3, внесён депутатами Государственной Думы Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, В.В.Володиным, В.А.Крюковым. Законопроект пылился в Госдуме несколько лет и в итоге был отклонён аж в 2012 году.

— Законопроект № 4800-3, внесён депутатом Государственной Думы С.А.Ковалевым. Судьба схожа с предыдущим законопроектом – годы рассмотрения и в итоге – отклонение в том же 2012 году.

— Законопроект № 488365-4, внесён Депутатами Государственной Думы В.И. Алкснисом, С.Н. Бабуриным, И.К. Викторовым, И.В. Савельевой. В рекордные сроки (13 дней) было принято решение вернуть законопроект инициаторам без рассмотрения.

16 ноября 2017 года депутат В.В. Бортко внес законопроект о Конституционном Собрании Российской Федерации, который также был отклонен.

Ещё раз напомним, только через процедуру созыва Конституционного собрания возможно изменения важнейших статей Конституции. Нет возможности созвать КС – невозможно ничего изменить.

Если посмотреть на самую старую из действующих писаных конституций в мире – Конституцию США, закрепившую форму правления, систему высших органов государственной власти, права и свободы граждан, основы федерализма. В ней мы не обнаружим какое-либо указание на капиталистический или иной характер общественного строя.

Считается, что в этом нет необходимости, поскольку общество образуется из свободных людей, обладающих неотъемлемыми правами и совершающих любые, не запрещенные законом действия.

Совокупность этих прав и деятельности как раз и образует общественный строй, любая конституционная характеристика которого означала бы идеологическое принуждение людей к конкретному поведению, что отрицало бы их свободу.

Конституция США относится к «жестким». Порядок внесения в неё изменений сложен.

Но нам интересно другое, более чем за две сотни лет существования Конституции США Конгрессу было предложено несколько тысяч поправок, но приняты и вошли в силу только 27.

Порадовавшись за стабильность правовой системы наших заокеанских друзей (долго думал, брать ли слово «друзей» в кавычки) мы можем сделать вывод об обоснованности сложностей внесения изменений в Конституцию.

В противном случае она бы никому ничего не гарантировала, зависела от политических предпочтений политического большинства в Федеральном Собрании. Пришедшее к власти большинство могло бы корректировать положения основного закона хоть каждый созыв или хоть каждый год.

Скорее всего, предполагаемые поправки разобьют на две группы. В первую войдут те, которые требуют особого порядка принятия Конституционным Собранием, во вторую – все остальные, которые возможно принять быстро, в порядке, предусмотренном для принятия федеральных конституционных законов.

Такой опыт уже применялся четырежды – два раза посредством принятия ФКЗ, вносились изменения в 2008 году и два раза в 2014.

Но если все-таки будет принято решение вносить изменения в главу 1 или 2, а без этого, судя по тексту послания, не обойтись, то мы столкнемся с очень интересным явлением.

Согласно статье 135 Конституции, Конституционное Собрание (которого нет даже в проекте) либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации.

Другими словами, формально появится новая Конституция, а это уже простор для политологов и прочих любителей гадания на кофейной гуще.

Новая Конституция – это очень широкий простор для интерпретации полномочий и сроков нахождения в той или иной должности.

Отмечу, что многие эксперты «Севастопольского фонда региональной политики» считают, что основная интрига будет развиваться вокруг закрепления в Конституции роли и статуса Госсовета.

На сегодняшней день задача этого совещательного органа – содействие реализации полномочий президента Российской Федерации по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

При определенных подходах к его формированию может серьезно измениться конфигурация властных структур.

Остаётся подчеркнуть, что согласно Конституции РФ, Конституционное Собрание самостоятельно решает вопрос о принятии новой Конституции или вынесения проекта на всенародное голосование.

В последнем случае Конституция будет принята, если за неё проголосует более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.

Т.е. более 50% избирателей должны принять участие во всенародном голосовании. При всеобщей «любви» к выборам мобилизовать такое количество участников — задача не из легких.

Уинстон Черчилль, один из выдающихся политиков прошлого века, с горькой иронией отметил: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы».

На сентябрьских выборах в Законодательное Собрание Севастополя явка составила 29%. Для сравнения, в 2014 году на выборах в городской парламент отдали свои голоса 48% горожан.

Правда, к выборам федерального уровня в Севастополе отношение несколько иное.

На избирательные участки города в марте 2018 года голосовать на выборах президента пришло 71,44 % избирателей, но этот показатель выше общероссийского.

Похоже, в ближайшее время нас ждут интересные явления и изменения в политической жизни, за которыми мы можем не только наблюдать, но участвовать.

Источник: Портал Информер