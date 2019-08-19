В Болгарии российскую туристку избил спасатель за то, что та заплыла за буйки

Жительница Москвы была избита на пляже в Болгарии за то, что заплыла за буйки. Об этом сообщает МК.

Женщина не намерена прощать своих обидчиков и хочет привлечь их к ответственности.

Инцидент произошел на пляже Кабакум курорта Золотые Пески в Болгарии 14 августа. 50-летняя москвичка Ольга (имя изменено) прилетела одна на побережье Черного моря в конце июля. Женщина остановилась в трехзвездочном отеле в 800 метров от моря.

14 августа был заключительный день ее отдыха. В 12 часов Ольга сдала номер и пришла на пляж в свое привычное место, чтобы проститься с морем. Поплавав в свое удовольствие, она повернула к берегу и увидела на пляже мужчину, который что-то кричал и размахивал руками.

Так как людей на пляже и в воде почти не было, Ольга поняла, что незнакомец обращается к ней. С ее слов, на мужчине были красные шорты, точно такие же, какие носят все спасатели на побережье.

Что именно он кричал, Ольга не поняла, так как не знает болгарский язык.

В тот момент, когда женщина попыталась выйти из воды, «спасатель» хотел схватить ее за волосы. Однако Ольга смогла увернуться, после чего он ударил ее ладонью по лицу.

«Я пыталась сопротивляться, но он нанес мне еще несколько достаточно сильных ударов по лицу. Бил кулаком или ладонью, я уже не видела. Потом я упала и потеряла сознание», – сказала женщина.

Ольга очнулась лежащей на песке. Кто именно вытащил ее из воды, она не помнит. Вокруг толпились люди. Медицинский работник смыла кровь с лица и головы Ольги, дала какие-то таблетки. Спасатель помог добраться перепуганной женщине до отеля. На вопрос, кто этот человек, избивший ее, он сказал, что не помнит его имени.

В отеле Ольга все рассказала сыну. Они поехали в полицию, где она написала заявление по факту произошедшего, после чего и улетела в Москву.

15 августа женщина обратилась в одну из столичных клиник, так как чувствовала себя очень плохо. В ходе обследования врачи диагностировали перелом носа и травму головы.

В настоящее время Ольга планирует обратиться с заявлением в полицию, так как хочет наказать виновного.

Источник: Портал Информер