В «болоте» ТЦ «Муссон» погибают черепахи

13 августа 2019     11
В «болоте» ТЦ «Муссон» погибают черепахи

В искусственном пруду возле севастопольского ТЦ “Муссон” погибают черепахи. Об этом пишут жители города в соцсетях. По их словам, воду не меняют уже несколько недель, в результате чего она приобрела характерный желтоватый оттенок.

Редакция “ИНФОРМЕРа” направила своего корреспондента, чтобы проверить эти сведения.

Вот, что он там увидел:





Нам не удалось оперативно связаться с руководством ТЦ “Муссон”, чтобы прояснить причины такого отношения к представителям фауны.

Между тем, подобные происшествия с черепахами происходят каждый год. Напомни, что в прошлом году, после того как ТЦ был закрыт, черепахи остались без еды. Их начали подкармливать сердобольные жители нашего города.

Напомним, что в начале лета владелец ТЦ “Муссон” Владимир Плотка заявил местному СМИ, что он, мол, не особенно переживает о судьбе черепах, которые вольготно живут в водоеме.

Волноваться, по его мнению, стоит за рыб и кувшинки, которыми питаются черепахи.

“То, что там раньше были очень красивые кувшинки, а сейчас их нет, — это огорчает”, — сказал Плотка.

Но вот на пороге уже осень, а ситуация с черепахами лишь ухудшилась. Может быть, если у собственника ТЦ нет возможности ухаживать за черепахами, стоит подумать о том, чтобы найти им нового владельца?


Вторник, 13 августа 2019 г. 47

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кроссовер Mercedes-Benz GLB стал доступен для заказа в Европе
Кроссовер Mercedes-Benz GLB стал доступен для заказа в Европе

Европейские дилеры компании Mercedes-Benz начинают принимать заказы на новый кроссовер GLB. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль построен …


В «болоте» ТЦ «Муссон» погибают черепахи
В «болоте» ТЦ «Муссон» погибают черепахи

В искусственном пруду возле севастопольского ТЦ “Муссон” погибают черепахи. Об этом пишут жители города в соцсетях. По их словам, воду не …


Севастопольца обвиняют в избиение жены и педофилии
Севастопольца обвиняют в избиение жены и педофилии

Сотрудники Следственного комитета провели расследование уголовного дела в отношении 46-летнего многодетного отца, который систематически избивал жену и трёх дочерей. В …


34 факта незаконных земляных работ зафиксировано в Севастополе
34 факта незаконных земляных работ зафиксировано в Севастополе

Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Одна из таких точек – на улице Комбрига Потапова. Около …


94 года исполнилось защитнику Севастополя Борису Малько
94 года исполнилось защитнику Севастополя Борису Малько

94 года сегодня исполнилось известному севастопольцу, ветерану Великой Отечественной войны Борису Малько. С днём рождения его поздравили активисты ветеранских организаций, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты