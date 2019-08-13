В «болоте» ТЦ «Муссон» погибают черепахи

В искусственном пруду возле севастопольского ТЦ “Муссон” погибают черепахи. Об этом пишут жители города в соцсетях. По их словам, воду не меняют уже несколько недель, в результате чего она приобрела характерный желтоватый оттенок.

Редакция “ИНФОРМЕРа” направила своего корреспондента, чтобы проверить эти сведения.

Вот, что он там увидел:









Нам не удалось оперативно связаться с руководством ТЦ “Муссон”, чтобы прояснить причины такого отношения к представителям фауны.

Между тем, подобные происшествия с черепахами происходят каждый год. Напомни, что в прошлом году, после того как ТЦ был закрыт, черепахи остались без еды. Их начали подкармливать сердобольные жители нашего города.

Напомним, что в начале лета владелец ТЦ “Муссон” Владимир Плотка заявил местному СМИ, что он, мол, не особенно переживает о судьбе черепах, которые вольготно живут в водоеме.

Волноваться, по его мнению, стоит за рыб и кувшинки, которыми питаются черепахи.

“То, что там раньше были очень красивые кувшинки, а сейчас их нет, — это огорчает”, — сказал Плотка.

Но вот на пороге уже осень, а ситуация с черепахами лишь ухудшилась. Может быть, если у собственника ТЦ нет возможности ухаживать за черепахами, стоит подумать о том, чтобы найти им нового владельца?





Вторник, 13 августа 2019 г. 47

Источник: Портал Информер