В больнице Севастополя внедрена телемедицина

18 июня 2019     31
В больнице Севастополя внедрена телемедицина

В Севастопольском противотуберкулезном диспансере начато проведение телемедицинских консультаций.

Теперь специалисты диспансера в режиме видеоконференций могут выходить на связь со своими коллегами из профильного научного центра – Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных болезней Минздрава РФ. Особенно актуальна телемедицина при оказании экстренной медицинской помощи.

«Раньше не было возможности онлайн обсудить с коллегами тактику ведения пациента и уточнить все детали процесса лечения. Теперь же все сложные случаи лечения туберкулеза, дифференциальной диагностики болезней органов дыхания можно коллегиально обсудить с ведущими специалистами России в области фтизиатрии. Также значительно упростится процедура отбора пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «торокальная хирургия»», –рассказал главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий.

Телемедицинские консультации с врачами федеральных медцентров проводятся в медучреждениях Севастополя уже 4-й год. Активно используют новую технологию сотрудники онкодиспансера. 

Они общаются с коллегами из Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, Медицинского радиологического научного центра им. Цыба, научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина и многих других профильных центров. По видеосвязи онкологи Севастополя участвуют в обучающих семинарах на тему лечения и наблюдения злокачественных новообразований, клинических случаев, получают доступ к трансляциям их научных конференций.

Используют телемедицину и врачи Пятой городской больницы – «Центра охраны здоровья матери и ребёнка».

За 2,5 года работы с системой они провели 74 консультации с экспертами из 12 федеральных медцентров России. Чаще всего выходят на связь со специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Источник: Портал Информер

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