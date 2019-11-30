В Британии задержали корабль, на борту которого девять крымчан

30 ноября 2019     18
В Британии задержали корабль, на борту которого девять крымчан

В Портленде (Великобритания) задержано судно Jireh под флагом Нигерии с российским экипажем.

На борту, по данным СМИ, находятся девять крымчан.

По данным Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске, судно было задержано еще 26 ноября.

Причина задержания — отсутствие или неверное оформление документации, к самим морякам у Лондона претензий нет.

«До настоящего времени обращений со стороны экипажа судна или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало. Держим ситуацию под пристальным контролем», — сообщили в посольстве РФ.

По словам представителя ITF Ольги Ананьиной, судно перегонялось из Норвегии в Синегал. Уже на протяжении двух месяцев морякам не выплачивают зарплату, долг владельца корабля перед ними составляет около 35 тысяч долларов.

Работодатели выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения экипажа продовольствием. Пока россиянам помогают местные благотворительные организации.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор –>



Суббота, 30 ноября 2019 г. 155

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Давний обидчик Януковича назначен замгубренатора Ивано-Франковской области
Давний обидчик Януковича назначен замгубренатора Ивано-Франковской области

Дмитрий Романюк, получивший известность после того, как в 2003 году, когда он будучи студентом, метнул яйцо в кандидата в президента …


Онкобольные в России останутся без лекарств
Онкобольные в России останутся без лекарств

Российские врачи и пациенты единодушны: в стране нарастает лекарственная катастрофа. Об этом сообщает МК. Из продажи исчезают проверенные импортные препараты. …


Севастополец в порыве ревности ударил знакомого ножом
Севастополец в порыве ревности ударил знакомого ножом

В городскую больницу поступил 23-летний местный житель с проникающим ранением брюшной полости. Медики передали информацию в дежурную часть по Ленинскому …


В воскресенье в Севастополе похолодает
В воскресенье в Севастополе похолодает

В первый день календарной зимы в Севастополе будет дождливо и ветрено. Днём в субботу, 30 ноября, воздух прогреется до +14, …


«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Амура» в КХЛ
«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Амура» в КХЛ

12:35 Московский «Спартак» крупно проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). @spartak_hc Twitter Встреча прошла в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты