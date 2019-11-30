В Британии задержали корабль, на борту которого девять крымчан

В Портленде (Великобритания) задержано судно Jireh под флагом Нигерии с российским экипажем.

На борту, по данным СМИ, находятся девять крымчан.

По данным Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске, судно было задержано еще 26 ноября.

Причина задержания — отсутствие или неверное оформление документации, к самим морякам у Лондона претензий нет.

«До настоящего времени обращений со стороны экипажа судна или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало. Держим ситуацию под пристальным контролем», — сообщили в посольстве РФ.

По словам представителя ITF Ольги Ананьиной, судно перегонялось из Норвегии в Синегал. Уже на протяжении двух месяцев морякам не выплачивают зарплату, долг владельца корабля перед ними составляет около 35 тысяч долларов.

Работодатели выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения экипажа продовольствием. Пока россиянам помогают местные благотворительные организации.

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Суббота, 30 ноября 2019 г. 155

Источник: Портал Информер