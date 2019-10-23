В Великобритании обнаружен грузовой контейнер с 39 трупами

В индустриальном парке в Грейсе графства Эссекс (Великобритания) обнаружен грузовой контейнер с 39 трупами. Об этом сообщает Sky News.

25-летний водитель грузовика, перевозившего контейнер, арестован по подозрению в убийстве.

Сообщается, что внутри были тела 38 взрослых и 1 подростка.

По предварительным данным, грузовик прибыл из Болгарии и пересек британскую границу 19 октября.

Глава полиции Эссекса Эндрю Маринер сообщил: «Это трагический инцидент, большое количество людей лишились жизни. Наши сотрудники выясняют обстоятельства происшествия».

«Сейчас мы в процессе опознания жертв, однако боюсь, что этот процесс может затянуться», — сказал глава полиции.

Полиция выставила оцепление на месте происшествия. Кроме того, доступ в индустриальный парк закрыт.







Среда, 23 октября 2019 г. 496

Источник: Портал Информер