В Воронежской области взорвали машину чиновника

26 декабря 2019     25
В Воронежской области взорвали машину чиновника

На главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв на улице Ильинской поселка Рамонь прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы.

Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.

Предварительная версия — покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 146

Источник: Портал Информер

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