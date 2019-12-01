В воскресенье в Крыму дождь и мокрый снег

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове северо-западный ветер 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 4 градусов тепла.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, переходящий в снег. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 градуса выше нуля.
В Севастополе облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.
Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 273
Источник: Портал Информер