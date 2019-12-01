В воскресенье в Крыму дождь и мокрый снег

В Севастополе облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, переходящий в снег. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 градуса выше нуля.

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове северо-западный ветер 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 4 градусов тепла.

Дети нашли вмерзшего в лед младенца В Саратовской области школьники обнаружили тело младенца, вмерзшего в лед. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Инцидент произошел в …



В воскресенье в Крыму дождь и мокрый снег По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове северо-западный ветер 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 4 градусов тепла. В …



Какой увидели Россию иностранные журналисты, приехавшие на форум «Диалог культур»? Больше 400 журналистов из десятков стран мира встретились на этой неделе в Санкт-Петербурге на ежегодном форуме “Диалог культур”. Севастополь представляла …

