В Гагаринском муниципальном округе выявлено комплексное нарушение правил благоустройства

Департаментом городского хозяйства в рамках контроля переданных муниципальным округам государственных полномочий ежедневно проводится мониторинг их исполнения.

Заместитель директор департамента – начальник Управления административно-технического контроля Евгений Горлов в рамках очередного контрольного рейда проверил исполнение государственных полномочий в части благоустройства Гагаринского муниципалитета.

Проверка проведена на улицах Лиговская, Казачья, а также в районе остановки общественного транспорта «Маяк-1».

«Сегодня мы затронули вопрос исполнения государственных полномочий Гагаринского муниципального округа в части санитарного содержания территории, уборки свалочных очагов ТКО, содержания зеленых насаждений.–>

По результатам проведенного рейда установлено комплексное неисполнение государственных полномочий со стороны муниципального округа: захламление участков закрепленной территории, образование свалочных очагов в местах скопления людей, в частности в районе остановки общественного транспорта, в связи с не организацией точки сбора мусора.–>

Муниципальный округ должен выявлять такие очаги, устанавливать причину их возникновения, в случае не установления причин образования свалочных очагов, производить их уборку, что на сегодняшний день не делается. Таким образом, санитарное содержание тех участков, которые закреплены за муниципальным округом не содержатся, тем самым нарушая установленные правила благоустройства», – сказал Евгений Горлов.

Он отметил, что районе дома 20 по ул. Казачья, где расположен мемориал ВОВ, муниципалитетом не проводится должное содержание зеленой зоны.

«Скошенная трава не убрана, не произведена прополка зеленых насаждений, а также не осуществлен полив, на плиточном покрытии мемориала произрастает поросль травы. Также по ул. Казачья комплексно не производится уборка: обнаружен мусор, ветки, захламление территории», –отметил Евгений Горлов.

В ходе проверки он также обратил внимание на содержание детской площадки, где в песочнице нет песка, а санитарное содержание прилегающей территории не осуществляется.

По словам Евгения Горлова, по итогам проведенной проверки будет составлен акт о выявленных нарушениях, Гагаринскому муниципальному округу будет выдано предписание на незамедлительное их устранение.

«Муниципальный округ должен провести претензионную работу с подрядной организацией, которая занимается содержанием территории. Особое внимание уделить зеленым насаждениям: своевременно проводить полив, кронирование, кошение и грабленее территории, прополку, что на сегодняшний день является одной из основных задач в рамках наделенных государственных полномочий», – отметил Евгений Горлов.

Чиновник добавил, что в случае обнаружения свалочных очагов жители могут обращаться в муниципальный округ, а также в Управление административно-технического контроля департамента городского хозяйства.