В Гагаринском районе Севастополя проведут комплексное благоустройство пешеходной сети

В текущем году департаментом городского хозяйства запланированы работы по ремонту и комплексному благоустройству пешеходной сети Гагаринского района.

В рамках разработанной проектной документации предусмотрены мероприятия по замене твердых покрытий пешеходной сети, работы по устройству новых пешеходных дорожек, понижение бордюрного камня на пешеходных переходах, установка искусственных неровностей с целью обеспечения безопасности пешеходной зоны, а также мероприятия по обеспечению доступности пешеходной сети для маломобильных групп населения.

На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры с целью определения исполнителей строительно-монтажных работ.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано в срок до конца 2019 года.

Ремонт и комплексное благоустройство пешеходной сети Гагаринского охватит следующие адреса:

– от ул. Дмитрия Ульянова, д. 1 до ул. Ефремова (по пр. Юрия Гагарина);

– от пр. Юрия Гагарина, д. 11 до пр. Юрия Гагарина, д. 50;

– от автомобильного моста на ул. Пожарова до пр. Юрия Гагарина, д.5/3;

– от пр. Юрия Гагарина, д.5/3 до ул. Вакуленчука, д. 25Б (остановка ул. Меньшикова);

– от ул. Вакуленчука, д. 18Б (остановка ул. Меньшикова) до ул. Вакуленчука, д. 36/3 (остановка Студгородок);

– от ул. Вакуленчука, д. 36/3 (остановка Студгородок) до ул. Красивая;

– от ул. Красивая до ул. Адмирала Фадеева, д. 30; – от ул. Адмирала Фадеева (квартал Московский) до площади Комбата Неустроева.

– от пересечения проспекта Октябрьской Революции с ул. Колобова (пешеходный переход) до ул. Колобова д.17А;

– от ул. Колобова д. 17А до пересечения ул. Борисова с ул. Героев Бреста;

– от Свято-Никольской площади до пересечения ул. Борисова со Столетовским проспектом;

– от Свято-Никольского храма до ул. Бориса Михайлова, д. 10 (школа № 32), от пересечения ул. Бориса Михайлова с ул. Маршала Крылова до ул. Пролетарская (с обеих сторон дороги);

– от ул. Пролетарская, д. 27 до перекрестка ул. Пролетарская с ул. Правды и Казачинским шоссе, от пересечения ул. Маршала Крылова с ул. Пролетарской до ул. Правды, д. 33Б;

– от пересечения ул. Казачья с Казачинским шоссе до остановки 35-ая батарея;

– от остановки 35-ая батарея до ул. Военных Строителей, д. 14