В Германии украли драгоценностей на 1 млрд евро

В Германии неизвестные преступники ограбили сокровищницу «Зелёный свод» (Grünes Gewölbe), расположенную в Дрездене, похищены предметы искусства «неизмеримой ценности».

«Сегодня чёрный день для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в «Зелёный свод» и похитили предметы искусства неизмеримой ценности.

Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии», — заявил министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер, выступая перед журналистами у здания музея.

Он добавил, что «произошла атака на культурное наследие всех саксонцев».

Полиция и следственные органы «активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления», – сказал министр.

Он добавил, что «мы сделаем все, чтобы вернуть предметы искусства и схватить преступников».

Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей. В сокровищнице «Зелёный свод» хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей.

Немецкое издание Bild пишет о «крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории». По информации издания, речь идет о похищении «античных украшений на сумму почти в миллиард евро».







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 245

Источник: Портал Информер