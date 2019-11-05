В горах пропала девочка из Подмосковья

4 ноября тревожный звонок поступил севастопольским сотрудникам МЧС: на популярной у туристов тропе, местами проходящей по обрывистой местности, пропал ребенок.

Группа отдыхающих прибыла из Королёва (Московская область). 11 человек, в том числе шестеро детей, направились на прогулку по Большой севастопольской тропе. Они решили пройтись до Золотого пляжа. Во время очередного привала обнаружилось отсутствие девятилетней девочки. Не найдя ребенка, туристы вызвали спасателей.

Учитывая важность быстрого реагирования в ситуациях с пропажей детей, к поискам подключили волонтёров общественного объединения «Лиза Алерт», кинологический отряд «Вектор» и членов местного казачьего общества. К счастью, девочку вскоре нашли. Её местонахождение указали туристы. Травм она не получила, медицинская и психологическая помощь не понадобились. Ребенок передан родителям.

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Вторник, 5 ноября 2019 г. 141

Источник: Портал Информер