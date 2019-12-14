В Госдуме приняли закон об унитарных предприятиях

Госдума РФ приняла закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию или реорганизацию существующих унитарных предприятий.

Документ подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, внесен в Госдуму правительством и принят депутатами в первом чтении 11 декабря 2018 года.

Согласно редакции законопроекта, принятого в первом чтении, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

При подготовке документа ко второму чтению этот переходный период было решено продлить до 1 января 2025 года.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ.

Большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией – в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года.

Установлен запрет на деятельность унитарных предприятий на товарных рынках, находящихся в состоянии конкуренции (за исключением отмеченных выше случаев), если выручка унитарного предприятия от его деятельности превышает 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год.

Это ограничение не применяется к унитарным предприятиям, созданным на основании федерального закона, актов президента РФ или правительства РФ, и к унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, унитарным предприятиям со статусом федеральной ядерной организации.

По инициативе членов Совета Федерации закон дополнен нормами, предусматривающими возможность принятия правительством РФ по мотивированному представлению главы субъекта РФ решения о создании или сохранении унитарного предприятия, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизни населения в регионе.

Предусмотрено, что в случае нарушения антимонопольного законодательства учредителям унитарных предприятий выдается предупреждение о прекращении неразрешенных видов деятельности либо ликвидации предприятия.

Одновременно внесены поправки об исключении необходимости получения разрешения антимонопольного органа для регистрации унитарного предприятия.







Суббота, 14 декабря 2019 г. 90

Источник: Портал Информер