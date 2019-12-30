В Госдуме РФ предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране

30 декабря 2019     16
В Госдуме РФ предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. 

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — сказал он.

Так он отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по нравственному поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 101

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Михаил Развожаев вошёл в пятёрку глав регионов, активно ведущих Instagram
Михаил Развожаев вошёл в пятёрку глав регионов, активно ведущих Instagram

Врио губернатора на прошедшей неделе, с 23 по 29 декабря, продемонстрировал значительную медиа-активность. В рейтинге глав регионов России, активно ведущих …


В Крыму произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Крыму произошло смертельное ДТП с грузовиком

30 декабря 2019 года на трассе в Белгородском районе столкнулись автобус и грузовик, в ДТП погиб один человек, трое получили …


Мужчина сгорел в своем автомобиле в Псковской области
Мужчина сгорел в своем автомобиле в Псковской области

В поселке Красногородск Псковской области сгорел автомобиль вместе со своим владельцем внутри. Тело обнаружили пожарные, когда прибыли на вызов. Как …


Китайские ученые предстали перед судом за эксперименты над людьми
Китайские ученые предстали перед судом за эксперименты над людьми

Китайский суд приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконные эксперименты с рождением близнецов …


В Госдуме РФ предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране
В Госдуме РФ предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты