В Госдуме РФ предложили уравнять зарплату депутатов со средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — сказал он.

Так он отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по нравственному поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 101

Источник: Портал Информер