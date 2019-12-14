В Госсовете Крыма прошло обсуждение ситуации в парке «Тайган»

Государственный Совет Крыма собрался на заседание, которое было посвящено конфликту вокруг парка львов “Тайган”. Об итогах заседания рассказывается в материале РИА Новости Крым.

На совещание пришли практически все крымские чиновники из числа тех, кто лично знает владельца “Тайгана” Олега Зубкова и кто принимал непосредственное участие в многочисленных спорах с бизнесменом в последние годы. Участие в работе совещания приняли и зоозащитники, а также уполномоченные по правам человека и предпринимателей.

В отсутствии Олега Зубкова формат заседания был предопределен: по сути, представители комитетов Госсовета в своих выступлениях высказывали многочисленные претензии к “Тайгану”. Председатель госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов напомнил об отсутствии у животных зоопарка прививок и о том, что никому не известно, где Зубков берет корм для своих питомцев. Иванов указал, что, по словам самого бизнесмена, ежедневно “Тайгану” нужно свыше тонны корма, в то время как в информационной системе “Меркурий” значится, что официально Зубков за минувшие месяцы заказал лишь чуть больше тонны еды для животных.

Заместитель главного госинспектора Крыма Ольга Славгородская указала на то, что Минэкологии получило свыше 700 писем с несуществующих адресов с идентичным текстом в поддержку Олега Зубкова. По ее словам, вместо основной работы сотрудники ведомства отправляли 30-40 ответов в день, где разъяснялось, что факты не выдуманы, никакого давления на Зубкова нет, и никто не собирается закрывать зоопарки.

Замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Крыму Сергей Крюков рассказал о том, как во время налоговой проверки летом этого года выяснилось, что деньги в “Тайгане” идут мимо кассы.

“Во время присутствия наших сотрудников выручка увеличилась в разы и составила более 1 млн рублей в день”, – заявил Крюков.

В таком же ключе выступали другие участники заседания. Чиновники подчеркнуто избегали эмоциональных и оценочных высказываний: они методично перечисляли недочеты в работе парков Зубкова, предлагая делать выводы самостоятельно. Отчасти этот подход объясняется тем, что заседание транслировалось в онлайн-режиме для всех желающих.

В отдельные моменты, когда обсуждение грозило перейти в перепалку, собравшимся напоминали, что “они в прямом эфире”, а конфликты оперативно гасил председательствовавший на встрече первый зампред Госсовета Ефим Фикс.

Размеренный ритм мероприятия безуспешно пытались нарушить двое депутатов от КПРФ, которые задавали выступавшим вопросы: к примеру, если непривитые животные представляют опасность, то почему за все годы существования парка они никого не заразили.

Другой депутат указал налоговикам на нестыковки и уточнил, какую же сумму не доплатил Зубков в казну республики. Однако стоит признать, что выглядела “оппозиция” не слишком убедительно: их вопросы носили скорее эмоциональный и риторический характер. Чиновники же в ответ заглядывали в папки и, призывая на помощь всю мощь бюрократического делопроизводства, отвечали фактами и цифрам.

Накануне заседания в Госсовете РИА Новости Крым пообщались с Олегом Зубковым. Складывается ощущение, что он устал от затянувшейся дуэли: публикации в его блоге появляются реже, а сам он будто бы растерял воинственность. По словам Зубкова, он ежедневно ездит по многочисленным судам, в то время как его парк закрыт, а сотрудники разошлись по домам.

Возможно, сейчас самое время чиновникам и Зубкову пойти на мировую, чтобы спасти действительно важные для Крыма и крымчан зоопарки. Ведь при любом ином исходе проиграют все стороны этого затянувшегося сверх всякой меры конфликта. Ведь, главное – сохранить жизни и здоровье животных, которые не могут вмешаться в конфликт и защитить свои права.

Источник: Портал Информер