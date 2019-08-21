В Греции погиб известный российский меценат

В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов. Об этом сообщил РИА Новости его соратник и бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

«Мы не верили. Но это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьей, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб», — сказал Брюн.

Напомним, что 20 августа частный вертолет Agusta A-109 с тремя людьми на борту летел в афинский аэропорт, но задел провода линии электропередачи и разбился в проливе Галата возле острова Порос.

При крушении также погибли грек-пилот Никос Каристинос и россиянин Давел Аколинин.

Справка:

Михаил Абрамов родился в Москве 12 октября 1963 года. С 1985 года занялся предпринимательской деятельностью. Коллекционировать иконы начал с 2000-ых годов. Его музей, основанный в 2006 году, – единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.

Абрамов вел еще ряд благотворительных проектов в Москве: помогал ветеранам и детским приютам, участвовал в строительстве храмов и фонтанов.





Среда, 21 августа 2019 г. 1926

Источник: Портал Информер