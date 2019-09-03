В Гурзуфе больше нет свободной земли

В поселке Гурзуф не осталось ни одного свободного земельного участка. Об этом сказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Как отметил Челпанов, местные жители «заплатили слишком большую цену» за благоустройство поселка в украинские времена.

«Мы поднимем земельные документы украинского периода и опубликуем их, обязательно указав фамилии должностных лиц, ответственных за «распил» земель Гурзуфа», – сказал глава администрации Ялты.

Он заявил, что территории, которые стали частными в украинские времена, приходится возвращать в муниципальную собственность через суд.

«Всю работу по высвобождению общественных территорий, зеленых зон мы безусловно будем продолжать, тем более, что теперь, после принятия Генплана и ПЗЗ, у нас появились дополнительные инструменты для этого», – подчеркнул Челпанов.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 31

Источник: Портал Информер