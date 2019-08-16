В Гурзуфе по горячим следам задержали грабителя

16 августа 2019     18
В Гурзуфе по горячим следам задержали грабителя

Ялтинские полицейские задержали приезжего, напавшего с ножом на жителя Гурзуфа. Об этом 16 августа сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Информация об оказании медицинской помощи гражданину с колото-резаными ранами шеи и уха поступила по телефону 102 в дежурную часть полиции от сотрудника городской поликлиники», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, 42-летнего жителя Гурзуфа, вечером на улице на него напал неизвестный, нанес ножом телесные повреждения и забрал сумку с личными вещами и телефоном.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

«Злоумышленником оказался приезжий, ранее не судимый гражданин в возрасте 28 лет, который сознался в содеянном и написал явку с повинной», – отметили полицейские.

В УМВД добавили, что он также вернул похищенные денежные средства и указал место, где выбросил остальные вещи потерпевшего.

Следователями отдела полиции «Массандровский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, предусматривающей за разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в его качестве, до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.


Пятница, 16 августа 2019 г. 76

Источник: Портал Информер

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