В декабре экс-глава Евпатории предстанет перед судом

14 ноября 2019     19
В декабре экс-глава Евпатории предстанет перед судом

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова завершено. Как сообщил Крыминформу адвокат Филонова Александр Вольвач, рассмотрение уголовного дела в суде может начаться в декабре.

«Да, (расследование завершено). Скорее всего, в декабре (дело придет в суд). Сейчас идет стадия ознакомления с материалами дела. После следователь составит обвинительное заключение и направит прокурору для утверждения.

Прокурор в течение 10 дней утвердит или вернет уголовное дело, могут продлить (срок) изучения до 30 суток.

Если прокурор посчитает, что все в порядке – направит дело в суд, а если посчитает, что что-то нужно устранить, какие-то замечания будут или допустим переквалификация, то он вернет дело следователю», – сказал адвокат.

Напомним, что Киевский районный суд Симферополя арестовал экс-мэра Евпатории в начале апреля, его заключили под стражу до 31 мая, после чего срок нахождения под стражей несколько раз продлевался.

Также защита Филонова подавала апелляцию на решение суда о продлении меры пресечения, однако Верховный суд Крыма оставил решение в силе.

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в махинациях с земельными участками. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету Филоновым, оценивается в 80 млн рублей.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 695

Источник: Портал Информер

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