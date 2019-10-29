В день борьбы с инсультом стартует эстафета «МОЗГ 45»

29 октября 2019     6
В день борьбы с инсультом стартует эстафета «МОЗГ 45»

29 октября во Всемирный день борьбы с инсультом по всей России стартовала онлайн-эстафета «МОЗГ 45». Организатором выступили координационный центр по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» совместно с «Федеральным центром цереброваскулярной патологии и инсульта» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Онлайн-эстафета проходит в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube и TikTok. Ее цель информирование о симптомах инсульта и неотложных мерах реагирования в случае его возникновения.

Эстафета в России впервые прошла в прошлом году. С 1 января текущего года Севастополь в числе других регионов РФ приступил к реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ключевая задача – снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Во время акции известные артисты, блогеры, спортсмены, общественные деятели, врачи, школьники и студенты передают друг другу информацию о первичной диагностике инсульта в «полевых условиях». Показывают основные симптомы инсульта, повторяют движения и слова, которые помогут распознать инсульт в условиях отсутствия специального оборудования и наличия специальной квалификации у наблюдателя.

Главный задача – запомнить расшифровку аббревиатуры МОЗГ 45 – «Мимика нарушена», «Ослабла рука или нога», «Затруднена речь», «Главное успеть – вызвать скорую помощь», «Есть 4,5 часа – когда человека можно спасти». В этом году слоган эстафеты – «Нельзя медлить, иначе мозг не спасти! Не жди звони 103».

Организаторы призывают севастопольцев принять участие в эстафете и в период с 29 октября по 29 ноября размещать видео-посты в социальных сетях.



Вторник, 29 октября 2019 г. 213

Источник: Портал Информер

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