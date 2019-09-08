В день выборов в Крыму и Севастополе усилия Навального не заметны и не результативны

В Севастополе продолжает работу единый медиацентр «Выборы 2019», на площадке которого представители СМИ следят за тем, как в Севастополе проходит Единый день голосования, а также имеют возможность оперативно получать комментарии экспертов.

В частности, ряд вопросов журналистов касался группы Навального. Представителей СМИ интересовало, зачем этому неформальному объединению нужно, чтобы выборы на полуострове, в частности, в Севастополе считались нелегитимными, если, по мнению самого Алексея Навального, Севастополь и Крым принадлежат Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о группе Навального, чьи политтехнологи пытаются навязать молодежи свои смыслы, политолог, политтехнолог и публицист Дмитрий Орлов отметил, что их усилия не слишком результативны и являются просто стремлением продемонстрировать себя и свои возможности.

«Навальный и его технологи пытались работать в Севастополе и Крыму, но, как и во всей России, как на выборах в Мосгордуму, где Навальный выступал с проектом «Умное голосование», усилия эти не очень заметны и не слишком результативны. Можно сказать, что это было просто стремление показать самого себя, показать свои политические и технологические возможности. Демонстрация эта оказалась не слишком результативной», – сказал Орлов.

В свою очередь, председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко рассказал журналистам, что информация о работе политтехнологов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным в Севастополе, проверяется. Он отметил, что сторонники Навального являются не официально зарегистрированными наблюдателями, а провокаторами.

«Как известно, для нашей либеральной оппозиции Севастополя и Крыма в составе Российской Федерации не существует. Поэтому, если информация о том, что политтехнологи, которые работают с «Голосом», с группой Навального, консультируют группу наблюдателей в Севастополе, окажется правдой, для меня этот факт станет действительно удивительным», – сказал Даниленко.

Источник: Портал Информер