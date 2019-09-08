В день выборов у Ольги Дроновой всё только началось

На своей личной странице фейсбук Ольга Дронова сообщила о том, что её к 15 часам пригласили в городской суд.

«В связи с тем, что моя апелляция не рассмотрена Верховным судом до выборов, по законам РФ иск возвращается истцу, то есть Соболевской. Решение городского суда об отмене постановления городской избирательной комиссии остаётся ничтожным. Однако сегодня в 14:05 мне позвонили из городского суда и сообщили, что в 15:00 состоится заседание по иску Евгении Соболевской.

Судья приняла иск, несмотря на то, что дело отправлено в Верховный суд на апелляцию, которая не успела пройти до выборов. Направляюсь в суд», — сообщила Ольга Дронова «ИНФОРМЕРу».

Она задаётся вопросом: «Для чего нужно снимать меня сейчас, в середине дня голосования?» И сама тут же отвечает: «Только для того, чтобы признать выборы на моем 3 округе недействительными. Распределить голоса, отданные за меня, между другими кандидатами нельзя. Не учесть их тоже невозможно».





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 1560

Источник: Портал Информер