В ДКР прошел вечер памяти автора гимна Севастополя

«Я влюблен в Севастополь навек». Эти слова поэта-песенника, автора текста гимна города-героя Севастополя Петра Михайловича Градова послужили названием литературно-музыкальной программы, которая прошла 4 февраля в читальном зале библиотеки Дворца культуры рыбаков.

«Петр Михайлович родился 10 февраля 1925 года в Новоград-Волынске. Детство его прошло в Ленинграде, где с первых дней Великой Отечественной войны школьник Петя Градов стал санитаром фронтового госпиталя, а в 1943 году был призван в армию. Впервые его стихи были опубликованы в армейских газетах в 1944 году. Затем поэтические произведения печатались в «Литературной газете», в журнале «Новый мир», в журнале «Юность» и «Дружба народов».

В 1949 году Петр Градов окончил Государственный институт театрального искусства, актерский факультет у педагога Н.Плотникова. Играл на сцене Московского театра имени В.В.Маяковского. Во многих драматических и музыкальных театрах были поставлены его пьесы. Он являлся автором музыкальных комедий: «Королева красоты», «Особое задание» и «Черная береза», имевших огромную популярность у зрителей Советского Союза», — рассказала методист Тамара Глущенко.

Участники мероприятия познакомились с биографией и литературной деятельностью П.Градова, историей создания песни «Легендарный Севастополь», узнали о творческом сотрудничестве поэта с автором музыки Вано Мурадели. Сопровождался рассказ демонстрацией уникальных фотографий и видеоматериалов.Петр Михайлович Градов часто бывал в Севастополе, встречался с моряками-черноморцами, жителями города, читателями. Он ушел из жизни в 2003 году.

Многое успел сделать за свои 78 лет: издано тридцать сборников, в которых собраны стихи, новеллы, очерки, пьесы, эпиграммы.

Более 200 песен сочинили на его стихи известные советские композиторы. В благодарной памяти севастопольцев он навсегда останется автором музыкальной визитной карточки нашего города, а с 1994 года и его официального гимна-песни «Легендарный Севастополь».

По праву в 2000 году Петр Михайлович был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Севастополя», а в 2001 году он был награжден Почетным знаком «За особые заслуги пред городом-героем Севастополем».







Вторник, 4 февраля 2020 г. 41

Источник: Портал Информер