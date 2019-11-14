В ДКР Севастополя премьера сказки «Щелкунчик»

14 ноября 2019     9
В ДКР Севастополя премьера сказки «Щелкунчик»

Премьерная постановка – балета-сказки «Щелкунчик»: музыка – П.И.Чайковского, либретто – М.Петипа по мотивам одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, хореография – В. Вайнонена в редакции балетмейстера, руководителя образцовой балет – студии «Классик» Виктории Холодовой.

Знаменитая сказка Гофмана на сцене сегодня воплощена в различных жанрах от кукольных представлений до масштабных ледовых шоу.

В этом многообразии самым востребованным по-прежнему остается одноименный балет на музыку Петра Ильича Чайковского. В нашем премьерном спектакле помимо классического сюжета, красочных костюмов и мультимедийных декораций, зрители увидят талантливую игру юных артистов образцовой студии балета «Классик».

В постановке заняты более 70 участников студии.

Чарующая музыка, красочные костюмы, декорации и прекрасное исполнение артистов добавят ещё больше волшебства в новогодние праздники.

Перед представлением — развлекательная игровая программа в фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, конкурсы!

Билеты: 250-400 руб.
тел. +7 (8692) 41-12-09
Дворец культуры рыбаков
ул. Павла Корчагина,1



Четверг, 14 ноября 2019 г. 23

Источник: Портал Информер

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