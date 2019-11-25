В ДНР рассказали об украинском шпионе, который руководил Горловкой

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Действительно, Эдуард предоставлял нам необходимые сведения о реальной ситуации на оккупированных территориях», — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, даже жена Матюхи была не в курсе его миссии. Он рассказал, что в Донбассе его задачей было создание конфликтов внутри местных властей.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал признание Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, Матюха был «народным мэром» три дня.

«Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был»,— отметил он.

Бердичевский рассказал, что единственный вред, которой Матюха сумел причинить республике, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, «пока ему не дали по лапам».

«Какая страна — такие и разведчики», — сказал Бердичевский.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер