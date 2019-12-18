В доме и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева идут обыски

Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в 18 декабря в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.

По словам собеседника издания, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб.

При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.

О связи следственных действий с подозрениями в контрабанде сообщает и «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным издания, дело по ст. 226.1 УК было возбуждено на основании поступившей из ФСБ информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Поставки, как утверждает источник «Коммерсанта», велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является сын Михаила Гуцериева Саид, а нефть в итоге попадала на Украину.

Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет, однако «Коммерсантъ» утверждает, что сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски и выемку документов в компаниях, связанных с Гуцериевыми.

В офисе компании «ФортеИнвест», которую возглавляет Саид Гуцериев, проходят следственные действия, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных действий.

Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях «провокацией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо обысках в офисах группы «Сафмар».

Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он является главой совета директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «РуссНефть».

Среди активов группы — занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест», НПФ «Сафмар» и «Моспромстрой-Фонд», группа «М. Видео-Эльдорадо», девелопер «А101», холдинг «Сафмар Плаза» (в который входит гостиница «Националь»), а также несколько радиостанций («Радио Шансон», «Радио Дача» и др.) и телеканалов (Bridge TV).

В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.

Источник: Портал Информер