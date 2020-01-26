В Донецкой народной республике (ДНР) продукты дешевле, чем в Киеве

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на YouTube блогером Владимиром Золкиным.

Так, помидоры в Донецке стоят 195 рублей (76 гривен) за килограмм, а в Киеве — 80 гривен.

Один килограмм картофеля жителям ДНР обходится в 17,9 рубля (7,15 гривны), а гражданам Украины — 11,5 гривны. За репчатый лук в Донбассе платят 20,18 рубля (7,94 гривны), а в других частях страны — 9,49 гривны.

Дешевле в ДНР оказались также лимоны, киви, гранат, апельсин. Однако некоторые продукты, например, чеснок и перец, там дороже.

«Стоимость мяса и хлеба почти не различается», — говорится в ролике.

Если куриная грудка в Донецке стоит 7,05 гривны, то в столице Украины — 7,3 гривны. Сахар в ДНР дешевле на одну гривну.

Молочные продукты в ДНР стоят дешевле. Цена на сметану на 10 гривен ниже.

Один и тот же чай также стоит меньше — 33,35 гривны против 49,99 гривны.

Рис в ДНР также дешевле — 17,86 гривны, в то время как в супермаркете Киева он стоит 28,49 гривны.

Гречневую крупу в Донецке можно приобрести за 20,64 гривны, а в Киеве — за 28,99 гривны. Ячневая — 9,13 гривны против 14,39 гривны.

Ранее в интернете был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Продукты питания в России в основном оказались дешевле, чем на Украине.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 214

Источник: Портал Информер