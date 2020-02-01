В ДТП в Севастополе пострадали двое детей

Утром 31 января в центре Севастополя автомобиль сбил двух школьников, которые шли на занятия. ДТП произошло в 8:20 на перекрестке улицы Суворова и спуска Шестакова.О случившемся в сообществе «Черный список Севастополя» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала мама одного из пострадавших детей Елена Савина. По ее словам, за рулем автомобиля находилась женщина. Сразу после наезда она скрылась с места происшествия, не оказав школьникам помощи.«Дети в шоке, подробностей не помнят, все что известно: за рулем была женщина 40-50 лет, машина седан, предположительно серого или темного цвета», – написала Елена.

Она попросила горожан помочь в поиске свидетелей или самой нарушительницы. К своему сообщению женщина прикрепила справку из травмпункта, в которой указано, что восьмилетний ребенок получил многочисленные ссадины и гематомы.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 218

Источник: Портал Информер