В Евпатории задержали наркоторговца 1991 года рождения

6 декабря 2019     20
В Евпатории задержали наркоторговца 1991 года рождения

Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Евпатории, 1991 года рождения, причастного к незаконному приобретению с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере. Установлено, что мужчина заказывал почтой наркотические средства, которые впоследствии распространял среди местного населения», – говорится в сообщении.

Мужчина задержан сотрудниками ФСБ во время получения очередной посылки с наркотиками.

«Наркоторговец задержан в помещении отделения Евпатории федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» при получении очередного почтового отправления, в котором находилось 50 марок ЛСД – наркотическое средство, содержащее d-Лизергид. По месту жительства задержанного обнаружены электронные весы, а также упаковочная тара для дальнейшей расфасовки наркотических средств», – отметили в ФСБ.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 123

Источник: Портал Информер

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