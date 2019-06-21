В Евпатории камеру контроля скорости залили огнетушителем (ВИДЕО)

На видео заметно, как машина красного цвета подъезжает к переносному комплексу фиксации нарушений ПДД. Затем она притормаживает, опускаются стекла окна и оттуда высовывается рука с красным баллоном.

“Дело было в Евпатории, в окрестностях гостинично-развлекательного комплекса “Солнышко”” , – пишут в соцсети очевидцы инцидента.

В соцсети набирает популярность 55-секундный ролик, на котором видно, как прямо из окна легковушки обливают переносный комплекс фиксации нарушения ПДД из огнетушителя.

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