В Евпатории напали на журналистов телеканала Крым-24

19 ноября 2019     24
В Евпатории напали на журналистов телеканала Крым-24

Полиция начала проверку по факту нападения на оператора телеканала «Крым 24» в Евпатории. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В органы внутренних дел поступило заявление о нападении на съемочную группу. Информация была принята и зарегистрирована в установленном законом порядке. Начата проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», – заявили в пресс-службе.

В МВД добавили, что на место происшествия также выезжал наряд полиции.

Как сообщили на телеканале, инцидент произошел во время съемок сюжета о нелегальных торговцах на рынке в Евпатории.

Один из продавцов напал на оператора филиала «Крым 24» – «Евпатория ТВ» Андрея Еремизина. Мужчина схватил одной рукой оператора за куртку, другой – за видеокамеру. На кадрах с мобильного телефона, которые опубликовал телеканал, видно, как мужчина сильно бьет локтем оператора по лицу.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 545

Источник: Портал Информер

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