В Евпатории отдыхать дешевле, чем на курортах Краснодарского края

Специалисты городской администрации Евпатории выяснили в ходе мониторинга цен, что отдых в местном частном секторе обойдется на22,7% дешевле, чем в Краснодарском крае, а в детском оздоровительном лагере – на 60%. Об этом СМИ сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Ценовая политика в средствах размещения достаточно гибкая, существуют варианты проживания с лечением, стоимостью от 1400 до 10000 рублей в сутки. В детских оздоровительных лагерях стоимость размещения – от 1000 до 2800 рублей в сутки, – сообщил он. – Проведя сравнения стоимости проживания в Евпатории и Краснодарском крае, можно сделать вывод, что отдых в частном секторе Евпатории дешевле на 22,7%», – сказал Вавренюк.

По данным специалистов горадминистрации, самая низкая цена на проживание в Абхазии составляет 250 рублей, в Восточном Крыму – от 484 руб, на Южном берегу Крыма – от 859 руб, в Краснодарском крае – от 900 руб, а в Евпатории – от 613 руб.

«В Евпатории стоимость проживания в детских лагерях ниже, чем в Краснодарском крае на 60%», – отметил Вавренюк.

Всего с начала 2019 года в Евпатории отдохнули 107 тысяч человек, в том числе более 45 тысяч детей, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.