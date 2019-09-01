В Евпатории открылся третий фестиваль «Солнечный остров»

Президент фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал о фестивале журналистам

— Мы ждем от фестиваля улыбок, желания ощущать радость и счастье, — поделился он, — три года его проведения это уже закономерность. Вкратце – будет здесь представлено 6 фильмов. Кроме того,5 киноюбиляров приехали сюда, и мы их сейчас поздравим на сцене. Президент в этом году выделил отдельный бюджет для детского кино.

На пресс-конференции

— Но я не хочу чтобы фестиваль взрослел, отметил его президент, — новые поколения рождаются, но остаются общечеловеческие ценности – любовь, доброта, патриотизм – они вечны, и эти основные задачи и через пять лет останутся теми же.

Генеральный директор ООО «Продюсерская компания А.Воропаева» Анатолий Воропаев рассказал об интересной судьбе фестиваля – «Солнечный остров» проходит 4 раз в третий раз.

Дмитрий Харатьян с женой

— Официально – в 3 раз, но в первый год это была только его презентация, потому такая странность, — отметил он, мы благодарны всем, кто нам помогает. У руководства Крыма и Евпатории много проблем, но они не забывают о своих обещаниях. Огромное спасибо и тем, на плечах которых он держится «Киномедиацентру» в лице Татьяны Косарич и ее сотрудников.

По словам Анатолия Воропаева, со следующего года планируется пригласить на фестиваль иностранных гостей в сфере мультипликации, ожидаются гости из Словакии, Хорватии, Австрии, Германии и др. Но, по словам Дмитрия Харатьяна, планируется еще и пригласить иностранных детей на кинообучение.

Перед открытием

Олеся Харитоненко, председатель евпаторийского городского совета отметила:

— Мы рады, что 3 год подряд в солнечные дни солнечный город принимает «Солнечный Остров» – его ждут юные евпаторийцы и гости нашего города, который мы полагаем – всероссийской детской здравницей, — рассказала она, и с каждым днем сюда приезжает все больше участников. Мы сами росли от диафильмов и «мультикам» к фильмам и анимационным фильмам. Я надеюсь, что сюда все будут возвращаться и возвращаться, а юные зрители вскоре и сами станут актерами.

Во время открытия

Роман Тихончук – ио главы Евпатории отметил важность этого фестиваля,. По его мнению такие события дают возможность расширять рамки курортного сезона и пообещал оказывать всяческое содействие, так как фестиваль создает новые точки притяжения для детского курорта.

Справка. С 31 августа по 5 сентября 2019 года в городе Евпатории под патронатом Правительства Республики Крым проходит III Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Со-президенты Фестиваля — народный артист Российской Федерации, актер, театра и кино — Дмитрий Харатьян и министр культуры РК Арина Новосельская. Организаторы фестиваля – ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» и ПК Анатолия Воропаева (г. Москва). Фильмы демонстрируются в кинотеатрах Евпатории: «Ракета» и «Кино Максимум». Вход на все мероприятия- бесплатный!

Перед концертом

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Олег Широков

Источник: Крымские новости