В Евпатории тестируют новый трамвай

Межведомственная комиссия в ближайшее время начнет в Евпатории испытания новейшего трамвая модели 71-411 для узкоколейных путей, разработанного предприятием «Уралтрансмаш» (входит в состав «Уралвагонзавода). Об этом Крыминформу сообщил директор муниципального предприятия Евпатории «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.

«У нас один трамвай. Его сейчас собрали, вдохнули в него жизнь, и он готовится к прохождению государственной межведомственной комиссии», – сообщил Клещенок.

Как отметил директор, комиссия будет оценивать новый трамвай по 24 показателям, среди которых ускорение, торможение, крены, деформация корпуса и так далее.

Трамвай модели 71-411 разработан специально для Евпатории.

«Уралвагонзавод» пошел на риски, разработал с чистого листа. Больше пятидесяти лет ни один производитель в России, в Советском Союзе не выпускал трамвай для европейского стандарта колеи 1 000 мм», – сообщил Клещенок.

Если испытания пройдут успешно, будет обсуждаться вопрос о производстве и поставке трамваев для Евпатории. По оценке Клещенка, городу потребуется 27 новых единиц техники.

«У нас средний возраст трамваев 35 лет, самый молодой – 1989 года выпуска, самый старший – 1956 года. Сейчас у нас 25 трамваев, но просим 27, учитывая логистику, учитывая на перспективу увеличение объема перевозок», – пояснил он.

Новый трамвай модели 71-411 прибыл в Евпаторию для проведения испытаний 24 октября. Длина кузова трамвая – 14,7 метров, ширина – 2,2 метра. Максимальная скорость трамвая 75 км/ч. Максимальная вместимость – 179 человек.

Справка:

Евпатория – один из семи городов на территории бывшего СССР, который до сих пор использует метровую колею для трамваев, единственный город в Крыму, где сохранился этот вид транспорта. Первый трамвай в городе был запущен в 1914 году. Используемый сегодня подвижной состав был произведен в прошлом веке на заводах в ГДР и Чехословакии.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 480

Источник: Портал Информер