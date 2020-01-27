В «Единой России» заявили, что глава Чувашии не раскаивается в своем поведении

Заместитель главы генсовета «Единой России» Евгений Ревенко рассказал, что на заседании этической комиссии рассмотрели скандал вокруг главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Сегодня прошло заседание партийной комиссии по этике. В нем в режиме видеосвязи участвовал и Игнатьев.

По словам Ревенко, он не проявил раскаяния.

«Эти барские замашки, по всей видимости, вошли в систему. Он не посчитал нужным даже извиниться перед людьми, которых он оскорбил, — сказал Ревенко. — За две недели до этого был другой случай. При этом при всем он был с нами на прямой связи и все члены комиссии имели возможность задать свои вопросы. Но мы не увидели в его словах и пояснениях ни раскаяния, ни сожаления. Такое ощущение, что он не вполне понимает, что он сделал».

Ревенко отметил, что партия как политическая структура вправе поставить вопрос, может ли Игнатьев руководить регионом. Однако это вопрос прежде всего к избирателям, подчеркнул он. Но из партии комиссия рекомендовала его исключить. Окончательное решение об исключении из партии будет принимать президиум генсовета «Единой России»

Напомним, в минувшую пятницу телеграм-канал StormDaily опубликовал видео, на котором запечатлено, как Игнатьев, вручая представителю МЧС ключи от нового автомобиля, вытянул руку с ключами вверх, заставив спасателя подпрыгнуть за ними.

Ролик вызвал большой резонанс. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева «недопустимым».

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Зиничева.

Сам глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что «отвергает все домыслы и сплетни» о «непочтительном отношении к сотрудникам МЧС».







Понедельник, 27 января 2020 г. 63

Источник: Портал Информер