В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии

24 января 2020     12
В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии

В «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, депутат Евгений Ревенко

По словам Ревенко, этот инцидент 27 января рассмотрит партийная комиссия по этике.

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. (…) Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? — моральное уродство», — сказал парламентарий.

Ревенко напомнил, что состоящему в «Единой России» Игнатьеву уже пришлось извиняться за свои высказывания.

Напомним, что ранее в интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

 



Пятница, 24 января 2020 г. 300

Источник: Портал Информер

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