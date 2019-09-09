В единый день голосования сотрудники МЧС России обеспечили безопасность на избирательных участках

В единый день голосования в Севастополе на каждом объекте из задействованных в выборах депутатов Законодательного собрания было организовано дежурство сотрудников МЧС. Пожарную безопасность обеспечивали 211 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, в канун выборов специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели ряд профилактических мероприятий на объектах, предназначенных для работы территориальных комиссий и избирательных участков. Сотрудники надзорного органа провели тщательные проверки помещений, оценив состояние путей эвакуации и аварийных выходов, наличие и исправность средств пожаротушения и систем аварийного оповещения.

Пожарные и спасатели отработали действия по предназначению на случай нештатных ситуаций. С представителями территориальных избирательных комиссий были проведены подробные инструктажи на предмет действий в условиях разного рода происшествий.





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 314

Источник: Портал Информер