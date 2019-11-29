В Екатеринбурге родители зверски убили своего маленького сына

В лесопарке Екатеринбурга найдено тело девятилетнего ребенка. Как уточнил собеседник КП, мальчика били плетками, после чего засунули в рот кляп — это и стало причиной смерти.

После этого тело мальчика закопали на территории лесопарка.

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«По предварительным данным, ребенка убили на «религиозной почве». При обыске в квартире была найдена библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов». Но самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий, в расправе, предположительно, участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой — мальчика убила родная мать», — рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что родители ребенка приехали в Екатеринбург из Беларуси. Они не состояли в секте, были прихожанами РПЦ.

Как отмечают свидетели, они относились к числу «радикально верующих». Как указывают свидетели, мальчик был убит еще три недели назад, обнаружить тело удалось только после того, как мать ребенка проговорилась об убийстве своей сестре.

«Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: «Где твой сын?», та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером. Предположительно, у семьи есть еще дети», — сообщил источник.

Тем временем, по данным источника Znak.com в силовых структурах, мать лично не участвовала в расправе над сыном — она лишь помогла избавиться от его тела.

Известно, что отца убитого мальчика нашли и задержали в его квартире — там с ним были еще несколько несовершеннолетних детей. Позднее была задержана и мать ребенка.

Официально силовики пока не комментируют произошедшее. В посольстве Белоруссии в Екатеринбурге также отказались от комментариев.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 257

Источник: Портал Информер