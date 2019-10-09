В Заветненской школе открыли памятную доску Николаю Олейникову

5 октября в Заветненской школе им. Крымских партизан Советского района РК было многолюдно. Собрались родственники, друзья, коллеги, ученики Николая Ивановича Олейникова, его единомышленники. В 2018 году, 23 июля, перестало биться сердце этого замечательного человека.

2013 год, Нижний Кок-Асан. Николай Иванович Олейников с феодосийским туристом, краеведом Виктором Кушиным

Николай Иванович – человек легендарный. Крымский партизан, краевед, хранитель истории партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы работал учителем, а затем, многие годы, директором Заветненской школы. Он – основатель и бессменный директор Народного музея Ичкинского партизанского отряда, организатор и вдохновитель партизанских встреч на Нижнем Кок-Асане. За свой ратный подвиг и многолетний добросовестный труд ему было присвоено звание Отличника образования Украины. Николай Иванович — Почетный гражданин Советского района, кавалер орденов Ленина, награжден орденами «За мужество», Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За верность долгу» и другими правительственными наградами.

Николай Иванович Олейников родился 10 октября 1925 года в селе Ново-Николаевке Одесской области. В 1937 году семья переехала в Крым.. До войны окончил девять классов почти на «отлично», с одной четверкой.

В 1941 году фашисты оккупировали Крым. Шестнадцатилетним пареньком Николай Олейников вступил в подпольную организацию на Сиваше, а затем ушел в партизаны. Сражался в Белогорских и Старокрымских лесах в 9-м отряде Восточного соединения партизан Крыма. Был ранен неподалеку от Феодосии. После ранения отправлен на Большую Землю. Вернулся на фронт рядовым пехоты – пулеметчиком, воевал в составе действующей армии 1-го Белорусского фронта. Во время наступательной операции на Пулавском плацдарме южнее Варшавы 14 января 1945 года был ранен вторично. На войне познакомился со своей будущей женой Марией Гавриловной и прожил с ней многие годы. В 2001 году Марии Гавриловны не стало.

Из госпиталя был комиссован инвалидом, вернулся в Крым, в 1946 году поселился в Заветном. Здесь же живут его дети, внуки и правнуки. Окончив педагогическое училище, начал работать учителем начальных классов в Заветненской школе, водил учеников в походы по местам партизанской славы и своей юности. Став директором школы, создал Музей Ичкинского партизанского отряда – не о себе и своем отряде, а об отряде отцов и дедов своих учеников. Ичкинский отряд был сформирован в Присивашье, в селе Ички (ныне – поселок Советский), воевал в горных лесах Белогорья, в районе урочища Нижний Кок-Асан.

Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с. Заветное. Автор: Е.Д. Алексиев. Открыт 9 мая 1985 года

Открытие музея состоялось 11 июня 1967 года, после двух лет поисковой работы учащихся и учителей школы. Николай Иванович был бессменным руководителем музея до последних дней. В 2017 году состоялись торжества по случаю 50-ти летнего юбилея музея.

Первая встреча бывших партизан Ичкинского отряда прошла на большой поляне Нижнего Кок-Асана в 1968 году. Место проведения встреч выбрано не случайно. Здесь, 3 ноября 1941 года, крымские партизаны-ичкинцы под командованием бывшего директора техникума Михаила Чуба нанесли первый удар по гитлеровским захватчикам.

Для Николая Ивановича Олейникова сохранение памяти о Ичкинском партизанском отряде, о мужестве и героизме крымских партизан стало неотъемлемой частью жизни. Он принимал активное участие во всех научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов», военно-патриотических праздничных мероприятиях, водил туристические походы по местам былых сражений, беседовал с молодежью о подвигах партизан, патриотизме и любви к Отечеству.

Запомнились слова Николая Ивановича, которые он произнес на партизанской встрече в 2013 году, обращаясь к приехавшим учащимся крымских школ:

— Вот Вы, пожалуйста, молодые люди, подходите и беседуйте с ветеранами… поинтересуйтесь, какие у них чувства были, какие мысли… вот это Вам будет живая правда о войне!

Председатель КРО ветеранов (пенсионеров) пограничников, полковник Виктор Мушиманский, говоря о важнейшей работе, проводимой Олейниковым, о необходимости патриотического воспитания на примере подвига партизан, сказал как-то, что «в войне победили учителя», ведь именно они смогли воспитать патриотов, отстоявших Родину.

Особенной была встреча на Нижнем Кок-Асане в 2014 году. Николай Иванович радостно встретил воссоединение Крыма с Россией. «Мы с вами возвратились домой. Возвратились в Российскую Федерацию. С чем я вас и поздравляю!» — сказал он тогда, открывая встречу.

Последнее мероприятие, проведенное Николаем Ивановичем Олейниковым – юбилейная 45-я партизанская встреча на Нижнем Кок-Асане 3 июня 2018 года. Именно Николай Иванович сделал эти ежегодные встречи особенными, душевными, когда по-семейному собирались все свои. Удивительно светлый ум, до мельчайших подробностей сохранивший воспоминания о партизанском движении в Крыму, прекрасный рассказчик, душа партизанских встреч.

«Мы живем от Кок-Асана до Кок-Асана», — сказал на открытии памятной доски севастополец Евгений Борисович Мельничук — полковник в отставке, историограф партизанского движения в Крыму, краевед, исследователь и знаток истории партизанского движения, автор книги о партизанах «Накануне».

Почетный караул у памятника односельчанам-заветненцамДиректор заветненской школы Сергей Коваленко дает последние указания перед началом митинга в честь открытия памятной доскиИз Севастополя приехал на митинг историограф крымского партизанского движения Мельничук Евгений Борисович – друг и соратник Николая ИвановичаУчастники митинга, посвященного открытию памятной доски Николаю Ивановичу ОлейниковуУчастники митинга, посвященного открытию памятной доски Николаю Ивановичу ОлейниковуУчастники митинга, посвященного открытию памятной доски Николаю Ивановичу ОлейниковуУчастники митинга, посвященного открытию памятной доски Николаю Ивановичу ОлейниковуУчастники митинга, посвященного открытию памятной доски Николаю Ивановичу ОлейниковуМитинг открыл директор Заветненской школы Сергей КоваленкоВыступление Евгения Борисовича Мельничука — севастопольского краеведа. Евгений Борисович много лет руководит поисковой работой, ведет большую работу по сохранению памяти о партизанах, по крупицам собирает историю крымских партизан, автор книг о партизанском движенииСергей Ткаченко – историк, краевед, председатель ученого совета научно-исследовательского центра «Крым в Великой Отечественной войне», кандидат исторических наукПамятную доску открывают дочь и внук Николая ИвановичаСемья Николая Ивановича Олейникова — дети, внуки и правнукиВозложение цветовУчитель и ученики. Цветы для Николая Ивановича

ВИДЕО: Открытие памятной доски Николаю Ивановичу Олейникову 5 октября 2019

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ВИДЕО: 2018 год. Прощание с крымским партизаном Николаем Ивановичем Олейниковым

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости