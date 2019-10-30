В Заксобрании Севастополя обсудили проект трехлетнего бюджета

30 октября в Законодательном собрании состоялись публичные слушания по проекту закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В обсуждениях приняли участие представители правительства Севастополя, депутаты, представители Контрольно-счетной палаты, Общественной палаты Севастополя, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Всего для участия в публичных слушаниях была подана 31 заявка – 25 от физических лиц и 6 от юридических лиц.

Директор департамента финансов Владимир Штоп отметил, что на 2020 год планируется утвердить доходную часть бюджета Севастополя в размере 57 млрд 706 млн рублей, при этом свыше 41 млрд рублей – это безвозмездные поступления из федеральной казны. Он подчеркнул, что значительная доля расходов традиционно приходится на социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру и спорт.

В 2020 году на эти цели предусмотрено 30 289,9 млн рублей. Или почти 50 % всех расходов города.

Рост расходов в 2020 году объясняется участием не только федерального бюджета, но и бюджета города Москва.

В ходе своего выступления глава Контрольно-счетной палаты Юлия Кокарева обратила внимание на то, что благодаря совместной работе с правительством города повысилось качество подготовки бюджета.

Заслушав доклады выступающих, участники слушаний обсудили проект бюджета и внесли предложения.

По итогам публичных слушаний все предложения будут обобщены и направлены в рабочую группу.

Проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» будет вынесен на рассмотрение в первом чтении на пленарное заседание.







Среда, 30 октября 2019 г. 172

Источник: Портал Информер