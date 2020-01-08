В Иране разбился украинский самолет (ВИДЕО)

В Иране озвучена предварительная версия крушения Boeing-737 Международных авиалиний Украины (МАУ).

Официальный представитель международного аэропорта Тегерана им. Имама Хомейни сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета.

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Напомним, пассажирский лайнер, на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.

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Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники опубликовали предварительную информацию о том, граждане каких стран находились на борту разбившегося Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Сообщается, что на борту упавшего лайнера находились:

граждане Ирана — 71

граждане Канады – 73

граждане Швеции — 8

граждане Афганистана — 6

граждане Германии — 4

граждане Великобритании — 3

граждане Украины — 2 пассажира и весь экипаж (9 человек).

Президент Украины Владимир Зеленский уже прервал визит в Оман и возвращается в Киев из-за крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

Ранее Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате ЧП и заявил, что украинское посольство выясняет обстоятельства случившегося. Информацию о крушении он назвал страшным посланием с Ближнего Востока.

В России выразили соболезнования народу Украины в связи с авиакатастрофой украинского «Боинга» в Иране, в результате которой погибли 167 человек и 9 членов экипажа. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал соответствующий пост в Facebook.

«Скорбим вместе с народом Украины», — написал сенатор.

Косачев призвал не спешить делать выводы о причинах крушения и добавил, что ее причины установит следствие.

Ночью 8 января иранские военные нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив в общей сложности 15 ракет класса «земля — земля». На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

Источник: Портал Информер