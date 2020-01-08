В Иране разбился украинский самолет (ВИДЕО)

В Иране озвучена предварительная версия крушения Boeing-737 Международных авиалиний Украины (МАУ).
Официальный представитель международного аэропорта Тегерана им. Имама Хомейни сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета.
Напомним, пассажирский лайнер, на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.
Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники опубликовали предварительную информацию о том, граждане каких стран находились на борту разбившегося Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Сообщается, что на борту упавшего лайнера находились:
граждане Ирана — 71
граждане Канады – 73
граждане Швеции — 8
граждане Афганистана — 6
граждане Германии — 4
граждане Великобритании — 3
граждане Украины — 2 пассажира и весь экипаж (9 человек).
Президент Украины Владимир Зеленский уже прервал визит в Оман и возвращается в Киев из-за крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.
Ранее Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате ЧП и заявил, что украинское посольство выясняет обстоятельства случившегося. Информацию о крушении он назвал страшным посланием с Ближнего Востока.
В России выразили соболезнования народу Украины в связи с авиакатастрофой украинского «Боинга» в Иране, в результате которой погибли 167 человек и 9 членов экипажа. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал соответствующий пост в Facebook.
«Скорбим вместе с народом Украины», — написал сенатор.
Косачев призвал не спешить делать выводы о причинах крушения и добавил, что ее причины установит следствие.
Ночью 8 января иранские военные нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив в общей сложности 15 ракет класса «земля — земля». На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).
Источник: Портал Информер